Bu sezonun en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, gelecek sezon için planlamalar yaparak taraftarlara göre farklı bir takım izlemek istiyor. Bu doğrultuda yeni hoca ve oyuncu çalışmalarını sürdüren Siyah beyazlılar, Dortmund'da bulunduğu süreden memnun olmadığı için göstermek isteyen Sebastian Haller'i gözüne kestirdi. Fildişi Sahilli'de ara transfer döneminde forvet ile ilgilenen Kara Kartal, o dönem mutlu sona ulaşamamıştı. Almanya'dan Bild Gazetesi'nin haberine göre; Dortmund, 29 yaşındaki golcü oyuncunun ayrılığına onay verdi.

FÜLLKRUG'UN GERİSİNE DÜŞTÜ

Haberde, Beşiktaş'ın oyuncusuyla yakından ilgilendiği ve gelecek sezon için kadroya katmak istediği belirtildi. Öte yandan Haller'in, Dortmund'un forvet rotasyonunda Niclas Füllkrug'un gerisine düştüğü ve bu yüzden istediği süreyi de bulamadığı vurgulandı. Sebastian, bu sezon 18 karşılaşmada sadece 514 dakika forma giyerek 3 gol, 1 asist yaptı. Siyah beyazlılar, 10 milyon euroluk ödemesi halinde transferi bitirebilir. Ama yönetim, bu rakamı indirmek için Dortmund ile alışveriş masasına oturacak.