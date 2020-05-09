Kulübüm teklifi reddetti! Muslera'dan transfer açıklaması

09 Mayıs 2020 Cumartesi 22:29 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 22:29

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi. İşte Fernando Muslera'nın açıklamalarının satır başları:

"TEKLİF GELMEDİ"

Bana ya da menajerim Fonseca'ya, Boca Juniors cephesinden herhangi bir teklif gelmedi. Boca Juniors harika bir takım ve böyle önemli bir takımla adının anılması güzel.

"ÇOK TEKLİF ALDIM AMA KULÜBÜM REDDETTİ"

Galatasaray ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmem var ve transfer sadece bana bağlı değil. Daha önce de birçok teklif aldım ancak bir sözleşmem olduğu için, öncesinde kulübüm hep reddetti.

"İDOLÜM OSCAR CORDOBA'YDI"

Benim idolüm Oscar Cordoba'ydı. Boca Juniors'ta oynamaya başladığından beri onu çok yakından takip ettim. Milli takımda da Facha Carini'yi beğeniyordum.