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Spor

Kulübüyle temasa geçildi! Kartal'dan orta saha harekatı

Beşiktaş'ta orta saha transferi için girişimler başladı. Siyah beyazlıların, Belçika ekibi Sint-Truiden takımında forma giyen Japon orta saha Joel Chima Fujita için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi26 Haziran 2025 Perşembe 19:58 - Güncelleme:
Kulübüyle temasa geçildi! Kartal'dan orta saha harekatı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattına takviye yapmak için harekete geçti.

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Siyah-Beyazlılar, Belçika'nın Sint-Truiden takımında forma giyen Joel Chima Fujita ile yakından ilgileniyor.

AEK SONRASI BEŞİKTAŞ'TAN TEMAS

Haberde, Yunanistan temsilcisi AEK Atina'nın da ilgi gösterdiği 23 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın kulübüyle doğrudan temasa geçtiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN CAZİP TEKLİF

Öte yandan haberde Beşiktaş'ın masaya koyduğu teklifin dikkat çekici boyutta olduğu ve Japon futbolcunun da Türkiye'ye transfer fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma giyen Fujita, 4 asist yaptı ancak skor bulamadı.

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