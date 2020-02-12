Kulüp başkanlarına VAR eğitimi

12.02.2020 00:28 - Güncelleme: 12.02.2020 08:00

KULÜPLER Birliği Vakfı’nın aylık olağan toplantısı, dün Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Süper Lig başkanlarının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı. Toplantıya G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere diğer Süper Lig kulüplerinin de başkanları iştirak ederken, F.Bahçe Kulübü’nden katılım olmaması dikkatlerden kaçmadı.

ALİ KOÇ TOPLANTIYA KATILMADI

Başkan Ali Koç’un son dönemde yaşananlar ile ilgili tepkili olduğu ve toplantıya katılmama kararı aldığı belirtildi. Geçtiğimiz gün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye de diğer kulüp başkanları geçmiş olsun dileklerini iletti. Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yan yana oturdu. Kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Sunumda hakem atamalarının nasıl yapıldığı konusunda da Oğuz Sarvan kulüp yetkililerine bilgi verdi.

LİMİTLER KONUSU DA KONUŞULDU

Toplantının ikinci bölümünde ise TFF yetkilileri harcama limitleri konusunda kulüp yetkililerine bilgiler verdi. Bilindiği gibi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe’ye yapılan limit artırımı ile ilgili TFF’ye bazı sorular sormuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Başkan Cengiz’in bu konudaki sorularına da yanıt verdiği öğrenildi. Toplantıda konuşulan bir diğer konu ise korsan yayın politikası… Bilindiği gibi Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek. Toplantı 4 saat sürdü.

KATILIRSAM İYİ OLMAZ

BAŞKAN Mehmet Sepil, “Ali Koç başkanım beni aradı ve şu ortamda kendisinin katılmasının doğru olmayacağını ve toplantının da selameti açısından iyi olmayacağını ifade etti” ifadelerini kullandı.

ZEKERİYA ALP’E GÜVEN VAR

BAŞAKŞEHİR Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Kulüpler Birliği toplantısında tüm başkanlar hakemlerle ilgili şikayetlerini sıraladı ama MHK’ya bir güven var, onu görüyorum. VAR hakemlerinin daha da çoğaltılması, eğitilmesi ve IFAB kurallarına riayet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. MHK Başkanları değişiyor ama sorunlar çözülmüyor “ diye konuştu.

SORULARIN YANITINI ALDIK

KULÜPLER Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “VAR uygulamaları hakkında MHK Başkanı kulüpleri bilgilendirdi. Bu konuda MHK’den sorularımıza yanıt aldık. Bizim en önemli talebimiz şu oldu, bunu sadece kulüplere değil taraftara da izah etmemiz gerek. Kolay bir konu değil, gri alanları olan bir konu.Onu özellikle anlattılar bize, sunumun en çarpıcı kısmı oydu. IFAB’ın tanımları içinde olduğu da belirtildi. Görüşmeler devam edecek“ diye konuştu.

(Akşam)