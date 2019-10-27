Kulüp doktorundan flaş Falcao açıklaması
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı sebebiyle haftalardır antrenmanlara dahi çıkmayan Radamel Falcao ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.
A Spor'un haberine göre Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce şu ifadeleri kullandı:
"Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasını risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız. Oyuncunun da istemesi lazım. Takım içinde aynı durumda olup da oynayan oyuncular var...”
YENER İNCE'DEN YALANLAMA GELDİ
Yener Ince yaptığı açıklamayla bu sözleri yalanladı. Ince yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir açıklamam olmadı. Bu tarz açıklamalar kulübün resmi organlarından yapılır" ifadelerini kullandı.
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