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  • Kulüp tarihine geçti! Dominic Solanke, Ndombele'nin rekorunu kırdı
Spor

Kulüp tarihine geçti! Dominic Solanke, Ndombele'nin rekorunu kırdı

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden İngiliz ekibi Tottenham, Bournemouth'un golcü oyuncusu Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı ve kulüp tarihinin en yüksek bonservisini ödedi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Kulüp tarihine geçti! Dominic Solanke, Ndombele'nin rekorunu kırdı
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Tottenham Hotspur, Bournemouth'un golcü oyuncusu Dominic Solanke'yi transfer etti.

NDOMBELE'NİN REKORU KIRILDI

64 milyon Euro bedelle transfer edilen Solanke, Tottenham'ın kulüp tarihinde en yüksek bonservis ödediği futbolcu oldu. Önceki rekor ise 62 milyon Euro ile Tanguy Ndombele'ye aitti.

Bu arada İngiliz golcünün bonservis bedeline ek olarak 12 milyon Euro da bonus ödemeleri olduğu ileri sürüldü.

42 MAÇTA 21 GOL

26 yaşındaki Dominic Solanke, geçen sezon Bournemouth formasıyla 42 resmi maça çıktı ve takımına 21 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Bournemouth
  • Tottenham Hotspur
  • Dominic Solanke

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