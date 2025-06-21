Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, forvet transferinde sona yaklaştı. Krzysztof Piatek'le yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsünü İtalya Serie A'da buldu.

Serie A takımlarından Roma, deneyimli golcüsü Eldor Shomurodov'un ayrılığına onay verdi. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde transferin tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

Habere göre Başakşehir, bu transfer için Roma'ya 8-10 milyon arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki santrfor, 7 gol ve 5 asist kaydetti. Eldor Shomurodov, kariyerinde daha önce Mashal, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia ve Cagliari formalarını da giymişti.