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Spor

Kulüp tarihinin en pahalı transferi yolda! Başakşehir'den Eldor Shomurodov hamlesi

Başakşehir, Krzysztof Piatek'in takımdan ayrılmasının ardından yeni golcüsünü İtalya'da buldu. İtalyan basınında çıkan habere göre Süper Lig ekibi, Roma forması giyen 29 yaşındaki deneyimli forvet Eldor Shomurodov transferini bitirmek üzere. Transferin tamamlanması halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Kulüp tarihinin en pahalı transferi yolda! Başakşehir'den Eldor Shomurodov hamlesi
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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, forvet transferinde sona yaklaştı. Krzysztof Piatek'le yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsünü İtalya Serie A'da buldu.

Serie A takımlarından Roma, deneyimli golcüsü Eldor Shomurodov'un ayrılığına onay verdi. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde transferin tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

Habere göre Başakşehir, bu transfer için Roma'ya 8-10 milyon arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki santrfor, 7 gol ve 5 asist kaydetti. Eldor Shomurodov, kariyerinde daha önce Mashal, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia ve Cagliari formalarını da giymişti.

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