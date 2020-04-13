13 Nisan 2020 Pazartesi 21:09 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:09

Kulüpler Birliği'nin açıklamalarının önemli başlıkları şu şekilde:

SÖZLEŞME DONDURMA

Kulüplerimiz içinde bulunduğumuz sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip vb sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklardır.

"LİGLER TEKRAR BAŞLAYANA KADAR..."

Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderilecektir.

LİGLER BAŞLADIKTAN SONRA ÖDEME

Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecketir. Bakiye oyuncu ödemeleri, ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Kulüpler Birliği Vakfı Finansal çalışma grubu, Kovid-19'un önümüzdeki sezona etkileri üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Rapor hazır olduğunda kulüplerimiz ile paylaşılacaktır.