Kulüpler Birliği, EPFL'in düzenlediği çalıştaya katıldı
Kulüpler Birliği yaptığı açıklamayla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Kulüp Danışma Platformu çalıştayına katıldığını belirtti.
Çalıştayda Avrupa şampiyonalarının statüsü ve gelir dağılımı başta olmak üzere Avrupa futbolunun geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 38 ülkeden 244 takımın katıldığı çalıştayda Türkiye’den Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray ve Medipol Başakşehir takımları temsil edildi.
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