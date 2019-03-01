13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3754
  • 6,1178
  • 224.768
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kulüpler Birliği ile Galatasaray arasındaki buzlar eridi

Kulüpler Birliği, başkanlığı yapan Fikret Orman'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldiğini ve iki tarafın anlaşmazlığı giderdiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın ile Kulüpler Birliği arasındaki gerginlik sona erdi. Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamada, başkan Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir araya gelerek "iletişim aksaklığı" yaşandığı konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.
 
İŞTE KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
 
Kulüpler Birliği Vakfı olarak öncelikle amacımız Türk futbolunun marka değerini daha da yukarı çekerek dünyanın önde gelen ligleri arasına taşımaktır. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların temelinde sadece sportif başarıya odaklanmayan, uzun vadeli plan ve programlarla ilerleyen kulüp yönetimleri büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede de yakın zamanda hayata geçirmeyi arzuladığımız TFF ve TBB ile yapılan çalışmayı tüm futbol kulüplerimiz için bir milat niteliğinde görmekteyiz.
 
Kulüpler Birliği'nin amacı hiçbir zaman ayrıştırıcı olmak değil aksine tüm paydaşları birleştirici bir rolle Türk Futbolu'na ve marka değerine hizmet etmektir.
 
Bu vesileyle dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldiler. Yapılan görüşmede Kulüpler Birliği'nin açıklamasının Galatasaray Kulübü'nü hedef almadığı ve bu süreçte iletişim aksaklığı yaşandığı ifade edildi.
 
Ligimizde pek çok karşılaşmada üst üste gerçekleşen ve çok sayıda kulübümüzü mağdur eden hakem hatalarına dikkat çekmek ve hatalı VAR uygulamalarında sistemin daha adil ve eşit işlemesi adına Kulüpler Birliği bünyesinde ortak hareket edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Futbolumuzda uzun süreden beri arzu edilen sevgi, saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayışın sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve hiçbir kulübe ayrıcalık tanınmaması ayrıca görüşülen ve üzerinde anlaşılan diğer hususlar oldu. Kamuoyunda oluşan yanlış algıların giderilmesi ve tüm paydaşların ortak menfaatinin göz önünde bulundurulduğu bir anlayışın hakim kılınmasının önemi vurgulandı.
 
Ayrıca yapılan görüşmede Kulüpler Birliği tarafından hazırlanan Kulüp Lisans yönetmeliği ve diğer projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.
 
Başkanların yapıcı ve birleştirici tavrıyla gerçekleşen bu görüşmenin tüm taraflar için temiz bir sayfa açacağına inanıyoruz.

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oktay, MPT-55K ile atış yaptı

Oktay, MPT-55K ile atış yaptı

Biltaci cezaevinde beyin kanaması geçirdi

Biltaci cezaevinde beyin kanaması geçirdi

ABD'nin kararı Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi

ABD'nin kararı Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi

MİT ve polisten ortak operasyon: Kıskıvrak yakalandı

MİT ve polisten ortak operasyon: Kıskıvrak yakalandı

Eren Erdem davasında karar verildi

Eren Erdem davasında karar verildi

BDDK açıkladı: Net kar 3,2 milyar

BDDK açıkladı: Net kar 3,2 milyar

Avrupa'daki insanlık dışı uygulamaya kiliseden tepki

Avrupa'daki insanlık dışı uygulamaya kiliseden tepki

'Dünyanın en büyük üçüncü barajını inşa ediyoruz'

'Dünyanın en büyük üçüncü barajını inşa ediyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Celal Çelik´ten FETÖ itirafı:Kılıçdaroğlu´nun talimatıyla destek verdik

CHP´li Celal Çelik´ten FETÖ itirafı:Kılıçdaroğlu´nun talimatıyla destek verdik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA