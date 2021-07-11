Kulüpler Birliği'nde ortalık karıştı!

11 Temmuz 2021 Pazar 09:47 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 09:47

Kulüpler Birliği geçtiğimiz günlerde yeni başkanını seçmiş ve birliğin yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olmuştu. Ağaoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı, 19 Süper Lig kulübünün imzasıyla bir bildiri yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonunu hedef alan bu bildiride 4 maddelik bir öneri sunuldu. Sonunda da "Taleplerimiz kabul edilmezse maçlara çıkmayız" resti çekildi. Ancak Kulüpler Birliği'ndeki bu seçim öncesinde ise dört büyük kulüp tarafından bir toplantı gerçekleştirildi ve toplantıda hazırlanan bildiride "maçlara çıkmayalım" maddesinin yanında genel kurula da katılmama kararı alındı.

4 BÜYÜK SARAÇ'TA TOPLANDI

8 Temmuz'daki toplantıdan bir gün önce dört büyük kulübün yöneticileri, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç'ın evinde toplandı. Bu toplantıda Kulüpler Birliği genel kurulunda TFF'ye karşı atılacak adımların bir taslak planı hazırlandı. 8 Temmuz'daki bu kongreden önce katılımcı kulüplere iki belge imzalattırıldı. Bu belgelerden biri seçim için biri ise belirsizdi. Seçimden sonra bildiri yayınlanması gündeme gelince bazı Anadolu kulüpleri buna itiraz etti. Bu kulüpler bildiride yer alan üslubun çok sert olduğunu genel kurula katılmamanın kendi ayaklarına kurşun sıkmak olacağını savundu.

ALİ KOÇ VE BURAK ELMAS RESTİ ÇEKTİ

Ayrıca bu kulüpler, genel kurula katılıp sorunları burada konuşmanın doğru ve demokratik bir tavır olacağı savundu. Bazı kulüplerin "bu bildiri nereden çıktı, biz bunu okumadık" çıkışına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Ali Koç gibi sert bir tavırla "Bu bildiri böyle kalmazsa birlikten çekiliriz" diyerek rest çekti. İki ezeli kulüp bu konuda birlikte hareket ederken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha yumuşak ve uzlaşmacı bir üslupla bildiriden "genel kurulu boykot" maddesini çıkardı. Bildiri bu şekilde yayınlandı. Ardından sadece Galatasaray ve Fenerbahçe bu bildiriyi resmi hesaplarından yayınladı. Alanyaspor ise golcüsü Babacar'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle toplantıya katılamamıştı.

Akşam