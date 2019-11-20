Kulüpler Birliği’nden dev imza
Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için önemli bir adım. Genel Sekreter Çağrı İlk, Dünya Ligler Forumu ile atılan imza ile Kulüpler Birliği’nin WLF’ye üye olduğunu açıkladı.
- Star Spor
DÜNYADAKİ profesyonel liglerin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Ligler Forumu (WLF)’nun yeni üyesi, Kulüpler Birliği Vakfı oldu. Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleşen imza törenine, Kulüpler Birliği’ni temsilen Genel Sekreter Dr. Çağrı İlk ile Bundesliga CEO’su Christian Siefert başkanlık görevini devralan Meksika Ligi Başkanı Enrique Bonila katıldı. Bu değerli oluşumun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dr. Çağrı İlk; “Dünya Ligler Forumu, profesyonel futbol liglerinin bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir organizasyon. FIFA tarafından tanınan WLF’nin, her kıtadan toplam 40 üyesi bulunuyor ve FIFA yönetmelikleri, uluslararası maç takvimi ve oyun kuralları ile ilgili konuların karar verme sürecinde doğrudan yer alıyor. Menajerlik ücretlerinin sabitlenmesi, transfer sistemlerindeki değişikliler ile kulüpler ve oyuncular arasındaki ilişkilerle alakalı çalışmalara katkı sunuyor” dedi.
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