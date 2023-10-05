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Spor

Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a jest

Kulüpler Birliği, Galatsaray'ın Manchester United'ı sahasında mağlup etmesinin ardından özel bir jest yaptı. Sarı Kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ayakta alkışlandı.

Sabah5 Ekim 2023 Perşembe 11:41 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a jest
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Vakfın Başkanı Ali Koç ve zirveye katılan tüm kulüpler, sarı-kırmızılı takımı, M.United karşısındaki tarihi zaferden dolayı ayakta alkışlayıp Özbek'e gururlu anlar yaşattı...

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Uzun bir aradan sonra toplantıya katılan sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, alkışlarla karşılandı. Özbek, daha sonra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve katılımcı başkanlar tarafından tebrik edildi. Bu jest karşısında oldukça mutlu olan ve duygusal anlar yaşayan G.Saray'ın başkanı, kendisini ayakta alkışlayan mevkidaşlarına teşekkür etti.

"BAŞARIYA İHTİYAÇ VAR"

Dursun Özbek'in de "Hepimiz Türkiye'nin başarısı için çalışıyoruz. Ülke futbolunun böyle başarılara ihtiyacı çok. Şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden takımlar olarak UEFA ülke puanına önemli katkılar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ SÖZÜ

"Ülkemizi dışarıda temsil eden her kulüp, bunu yarış olarak değerlendirmeli. Ben de Fenerbahçe ve Beşiktaş'a huzurlarınızda başarılar diliyorum" dediği öğrenildi.

ZİRVEDE NELER KONUŞULDU?

Topluntıda ayrıca Ali Koç'un başkanlığında gündeme dair konular konuşuldu. Son haftalardaki hakem performansı, yakın zamanda yapılacak olan yayın ihalesi, yeni tüzük tadilatları sonrası kulüplerin işleyişiyle ilgili konular enine boyuna masaya yatırıldı. Özellikle yayın ihalesinde alınacak rolle ilgili olarak bir çalışma grubunun oluşturulması kararı alındı. Ayrıca son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen play-off konusunda da fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

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