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Spor

Kulüpler Birliği'nden naklen yayın kararı!

TFF naklen yayın ihalesine hazırlanırken, Kulüpler Birliği Vakfı ihaleye katılma kararı aldı.

23 Ocak 2024 Salı 21:13 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği'nden naklen yayın kararı!
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Türk futbolunda 2024'te yepyeni bir sayfa açılabilir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in yeni naklen yayın ihalesine hazırlanırken devreye kulüpler girdi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) son toplantısında Türk futbolunun seyrini değiştirecek bir karar alındığı ve bunun hayata geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; mevcut yayıncı kuruluş beIN Group'un ihaleye son anda girmesi ve/veya beklenenden daha düşük bir teklifte bulunmasını önlemek amacıyla Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'iktisadi işletme' vasfını da kullanarak TFF'ye 300 bin TL yatırdı ve ihale şartnamesini aldı.

HER MAÇA AYRI PAZARLAMA

Kulüpler Birliği Vakfı'nın naklen yayın ihalesine girerek hakları satın almak istediği, masadaki seçenekler arasında, her maçın ayrı ayrı pazarlanmasının da olduğu öğrenildi.

YASAYA UYGUN

Vakıflar kazanç paylaşma amacı taşımıyor. Ancak 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 26. maddesinde belirtildiği üzere, vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, iktisadi işletme kurabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilirler.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu yasa çerçevesinde ihaleye girmek için harekete geçtiği belirtiliyor.

  • yayın ihalesi
  • kulüpler birliği

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