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Spor

Kulüpler Birliği'nin başkan yardımcısı Sabri Gülel oldu

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

30 Temmuz 2023 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği'nin başkan yardımcısı Sabri Gülel oldu
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Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlığını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı, 20 Süper Lig kulübünün başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Koç'un önerisi ve 9 yönetim kurulu asil üyesinin oy birliği ile Gülel'in, başkan yardımcılığı görevini üstlendiği belirtildi.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında Antalyaspor AŞ başkanlığı yaptığı dönemde, başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Akıncıoğlu'ndan sonra ilk kez bir Antalyaspor Başkanı'nın, Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu görevi üstlenmiş olduğu kaydedildi.

  • Antalyaspor başkanı
  • Sabri Gülel
  • Kulüpler Birliği

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