Kulüpler Birliği'nin başkan yardımcısı Sabri Gülel oldu

Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlığını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı, 20 Süper Lig kulübünün başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Koç'un önerisi ve 9 yönetim kurulu asil üyesinin oy birliği ile Gülel'in, başkan yardımcılığı görevini üstlendiği belirtildi.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında Antalyaspor AŞ başkanlığı yaptığı dönemde, başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Akıncıoğlu'ndan sonra ilk kez bir Antalyaspor Başkanı'nın, Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu görevi üstlenmiş olduğu kaydedildi.