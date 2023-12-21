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Spor

Kulüpler Dünya Kupası finalinin adı Manchester City-Fluminense

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Manchester City ile Fluminense karşı karşıya gelecek. 22 Aralık Cuma günü oynanacak müsabaka saat TSİ. 21.00'de başlayacak.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Kulüpler Dünya Kupası finalinin adı Manchester City-Fluminense
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Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense karşı karşıya gelecek.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde Manchester City ile Fluminense, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Üçüncülük müsabakası ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da Prens Abdullah el-Faysal stadyumunda oynanacak.

REAL MADRİD, 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Bu sene 20. kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez İspanya'nın Real Madrid takımı şampiyon oldu.

İspanyol ekibi Barcelona ise 3 kez kupaya uzanırken Alman temsilcisi Bayern Münih ve Brezilya ekibi Corinthians Paulista ise 2'şer kez kupayı müzelerine götürdüler.

İngiliz temsilcileri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, İtalyan ekipleri Inter ve Milan ile Brezilya takımları Internacional ve Sao Paulo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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