İlk defa FIFA tarafından bu yaz bu formatta düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte son 16 eşleşmeleri belli oldu.

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Palmerias - Botafogo 28 Haziran 19.00

Benfica - Chelsea 28 Haziran 23.00

Inter - Fluminense 30 Haziran 22.00

Manchester City - Al Hilal 1 Temmuz 04.00

PSG - Inter Miami 29 Haziran 19.00

Flamengo - Bayern Münih 29 Haziran 23.00

Real Madrid - Juventus 1 Temmuz 22.00

Borussia Dortmund - Monterrey 2 Temmuz 04.00