İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1575
  • EURO
    48,1383
  • ALTIN
    4609.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kulüpler kesenin ağzını açtı! Süper Lig'in en pahalı transfer dönemi
Spor

Kulüpler kesenin ağzını açtı! Süper Lig'in en pahalı transfer dönemi

Süper Lig, tarihinin en pahalı transfer dönemini yaşıyor. Geçen sezon 154,5 milyon euro olan harcamalar, bu yaz transferin kapanmasına 10 gün kala 212,5 milyon euroyu buldu. İşte detaylar...

AKŞAM2 Eylül 2025 Salı 08:56 - Güncelleme:
Kulüpler kesenin ağzını açtı! Süper Lig'in en pahalı transfer dönemi
ABONE OL

Yaz döneminde Avrupa'da ve Türkiye'de transfer için kulüpler hayli büyük paraları gözden çıkardı. Avrupa'da harcamalar yaklaşık 9 milyar euroya yükseldi. Bu rakam 2024 yazında kaydedilen 6,66 milyar euronun çok üzerinde ve futbol tarihinin yeni rekoru anlamına geliyor. Türkiye Süper Ligi de tarihinin en pahalı yaz transfer dönemini geride bıraktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere kulüpler 212,5 milyon euro harcadı. Bu rakam, geçen sezonki 154,5 milyon euroluk harcamanın 58 milyon euro üzerinde ve lig tarihindeki en yüksek seviye oldu. Üstelik transfer penceresinin kapanmasına daha 10 gün var. Özellikle G.Saray ve F.Bahçe'nin harcamalarıyla toplam 250 milyon euroyu geçebilir...

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.