Yaz döneminde Avrupa'da ve Türkiye'de transfer için kulüpler hayli büyük paraları gözden çıkardı. Avrupa'da harcamalar yaklaşık 9 milyar euroya yükseldi. Bu rakam 2024 yazında kaydedilen 6,66 milyar euronun çok üzerinde ve futbol tarihinin yeni rekoru anlamına geliyor. Türkiye Süper Ligi de tarihinin en pahalı yaz transfer dönemini geride bıraktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere kulüpler 212,5 milyon euro harcadı. Bu rakam, geçen sezonki 154,5 milyon euroluk harcamanın 58 milyon euro üzerinde ve lig tarihindeki en yüksek seviye oldu. Üstelik transfer penceresinin kapanmasına daha 10 gün var. Özellikle G.Saray ve F.Bahçe'nin harcamalarıyla toplam 250 milyon euroyu geçebilir...