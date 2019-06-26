Kulüplere büyük müjde

SÜPER Lig kulüplerinin kurtuluşu olarak görülen ve Bankalar Birliği ile yapılacak olan borç yapılandırma protokolünün imzalanması için beklenen gün geldi. Kulüp Lisans Talimatı bugün TFF’de görüşlerek karara bağlanacak. Yeni Kulüp Lisans Talimatı’na göre mali disiplin altına girecek olan kulüplerin denetimini Futbol Federasyonu yapacak..

● Değişikliğin yapılmasıyla yaklaşık 8 milyar liralık borcun yapılandırmanın önünde engel kalmayacak.

● Borçları yapılandıracak konsorsiyumda yer alacak Ziraat, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler başlayacak.

● Her kulüp, borçlarının büyüklüğüne göre, gelirlerinin belli kısmını harcayabilecek. ● Kulüpler yaklaşık olarak borçlarının yüzde 15’i kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.

● Borçlarını ödeyemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık FIFA değil, Futbol Federasyonu verecek.

● Borç yapılandırma süreci de sıkı bir şekilde takip edilecek.

● Yapılandırmanın vadesi her kulübün borç yapısına göre değişecek.

● Kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak.