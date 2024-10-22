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Spor

Kulüpteki geleceği buna bağlı! Erik ten Hag, Fenerbahçe maçına tam motive

İngiliz ekibi Manchester United'da koltuğu sallantıda olan teknik direktör Erik ten Hag perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacağı maça odaklandı. Kulüpteki kaderi bu maça bağlı olan Hollandalı çalıştırıcı 'Moralimiz her zaman yüksekti ama bir galibiyetle daha da iyi olacak. Herkesin bizden beklentisi çok yüksek.' ifadelerini kullandı.

Akşam22 Ekim 2024 Salı 09:13 - Güncelleme:
Kulüpteki geleceği buna bağlı! Erik ten Hag, Fenerbahçe maçına tam motive
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Manchester United'ın koltuğu tehlikede olan Hollandalı teknik direktörü Erik Ten Hag, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin Portekizli hocası Jose Mourinho ile karşılaşmanın zevk olacağını belirten 54 yaşındaki çalıştırıcı, özetle şunları kaydetti: "İkimiz için de büyük bir maç... O bir kazanan, çok sayıda kupa kazandı, bence birçok menajer için örnek teşkil ediyor, bu yüzden onlara karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Moralimiz her zaman yüksekti ama bir galibiyetle daha da iyi olacak. Herkesin bizden beklentisi çok yüksek. Bu yüzden çıktığımız her maçı kazanmak zorundayız."

Öte yandan İngiliz basınında son dönemlerde birden fazla kaynakta yer alan haberlere göre; Hollandalı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye mağlup olması halinde kulüpteki görevine son verilecek...

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