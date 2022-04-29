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Spor

Küme düşme hattındaki Altay'ın kritik maçı

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren Altay, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

AA29 Nisan 2022 Cuma 11:35 - Güncelleme:
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Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Altay karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ligde son 5 haftada galibiyeti bulunmayan 30 puanlı Altay, ligde son 4 haftaya averajla 17. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

Yarınki müsabakayı kazanamaması halinde bitime 3 hafta kala bu sezon yükseldiği ligden düşecek Altay'ın bu akşamki Fenerbahçe-Gaziantep FK ve GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçlarının sonuçlarına göre Süper Lig'e veda etmesi kesinleşebilir.

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