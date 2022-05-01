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Spor

Kümede kalan Giresunspor'da çifte bayram

GZT Giresunspor Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle yeşil beyazlı camiaya çifte bayram yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

IHA1 Mayıs 2022 Pazar 16:18 - Güncelleme:
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Çoban, yaptığı açıklamada; "Bizim sezona başlarken ilk hedefimiz 44 sene sonra yükseldiğimiz Süper Lig'de asansör takım değil kalıcı olmaktı. Adana Demirspor karşısında baştan sona üstün oynayarak ve hak ederek elde ettiğimiz 2-0'lık galibiyetle ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'de kalma hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu galibiyetle taraftarlarımıza Ramazan Bayramı'nda çifte sevinç yaşattığımız için ayrıca mutluyuz. Kalan 3 maçımızda da toplayabileceğimiz en yüksek puanları hanemize yazdırıp ligi en iyi noktada tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Çoban, Adana Demirspor maçından sonra takıma bayram izini verdiklerini ve dört günlük mini bir tatilin ardından Çarşamba günü tesislerde toplanarak 36. haftada Altay ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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