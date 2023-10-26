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Spor

Kun Agüero: Bellingham en iyilerden biri olabilir

Arjantinli eski yıldız futbolcu Sergio Agüero, Jude Bellingham'ın mevcut performansına devam ederse, en iyilerden biri olabileceğini söyledi. Agüero, ayrıca Bellingham'ın, eski takımı Manchester City'yi tercih etmemesinin üzücü olduğunu kaydetti.

26 Ekim 2023 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
Kun Agüero: Bellingham en iyilerden biri olabilir
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Arjantinli eski yıldız futbolcu Sergio Agüero, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile ilgili konuştu.

Agüero, "Bellingham, dünyanın en iyi oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor. Sadece İngiltere için yaptıklarına bakın, bunlar büyük şeyler. Real Madrid'e adaptasyonu etkileyici. Genç bir oyuncu ama böylesine büyük bir kulüp için oynamanın getirdiği baskıdan etkilenmiyor. Bu övgüye değer. Eğer bu seviyede istikrarlı bir şekilde oynarsa, en iyiler arasında olabilir" dedi.

"MAN CITY'YE GİTMEMESİ ÜZÜCÜ"

Bellingham'ın, Manchester City'yi tercih etmemesinin üzücü olduğunu söyleyen Agüero, "Pep'in Bellingham'ı Haaland'a katılmaya ikna edememesi çok yazık. En iyi kulüpler her zaman büyük oyuncular için rekabet eder. Bazı durumlarda Manchester City, bunu kazanmayı başardı, Haaland gibi. Bazen işler yolunda gitmiyor ama piyasa böyle işliyor" diye konuştu.

Real Madrid forması altında şu ana kadar 12 maçta sahaya çıkan Jude Bellingham, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

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