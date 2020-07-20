Kupa canavarı Gökhan İnler 8. kez şampiyonluk yaşadı

20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:05

25 YILLIK KUPA HASRETİNE SON VEREN TAKIMDAYDI



2011-2012 sezonunda Napoli 25 yıllık kupa hasretine son verirken, Gökhan İnler takımın en önemli isimlerinden biri durumundaydı. Daha sonra İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City ile anlaşan Gökhan İnler, 2016 yılında Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine imza atan takımda bu sevinci yaşayan isimlerden oldu.



8. ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Leicester City ile yaşadığı şampiyonluk sonrası Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu, burada da ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşama başarısı gösterdi. Ertesi sezon Medipol Başakşehir'e transfer olan Gökhan, 2019-2020 sezonunda elde edilen şampiyonlukla birlikte 8'inci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

