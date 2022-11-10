Kupa derbisinin galibi Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki İzmir derbisinde Göztepe, evinde Bucaspor 1928'i yenerek tur atladı: 2-0. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 25'inci dakikada Kvasina ve 60'ıncı dakikada Atanga attı. Spor Toto 1'inci Lig'deki Göztepe ve TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, 9 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelirken, hafta içi mesai saatinde olmasına rağmen iki takımın taraftarları maça ilgi gösterdi. Tribünlerde 4 bin 904 biletli seyirci yer aldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümüne denk gelen maçta iki takım sahaya, "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı siyah pankartla çıktı. Göztepeliler seremonide siyah tişört giyerken, formalarının göğsünde de Atatürk amblemi taşıdı.

2'nci dakikada Göztepe'nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topan başına geçen Emre Çolak'ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Tarık Çamdal'ın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasına giren Hüsemettin'in plasesi yan direğin içinden döndü, Kvasina kale önünde topu tamamladı: 1-0.

44'üncü dakikada gelişen Bucaspor 1928 atağında sol çaprazdan ceza alanına giren İlhan Depe'nin şutu direği sıyırarak auta çıktı.

47'nci dakikada gelişen ev sahibi atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mamah'ın sert şutunu kaleci Alp kornere çeldi.

60'ıncı dakikada fark 2'ye çıktı. Emre Çolak'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp'in yumruklayıp uzaklaştırmaya çalıştığı topu Atanga kafayla ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşma başka gol olmayınca bu skorla sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Azad İlhan

Göztepe: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 64 Yalçın Kayan), Lukas Erhan Gottwalt, Atanga (Dk. 72 Yunus Emre Gedik), Emre Çolak, Palmer (Dk. 64 Arslanagic), Tarık Çamdal, Hasic, Hüsamettin Yener (Dk. 38 Mamah), Kvasina (Dk. 72 Ali Akman)

Bucaspor 1928: Alp Tutar, Alper Kadir Duruk, Yalçın Eycan Kaya, Onur Özcan, Abdullah Balıkuv (Dk. 73 Enes Alıç), Recep Gül (Dk. 46 Erhan Çelenk), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Saruhan Fındıkcı), Cuma Menize (Dk. 87 Berke Bıyık), İlhan Depe, Taşkın Çalış, Tunç Murat Behram (Dk. 46 Erhan Şentürk)

Goller: Dk. 25 Kvasina, Dk. 60 Atanga (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arda Özçimen (Göztepe), Dk. 8 Tunç Murat Behram, Dk. 31 Yalçın Eycan Kaya, Dk. 65 Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)