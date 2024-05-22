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Spor

Kupa finalinde dev mücadele! Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Beşiktaş ile Trabzonspor yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Kupa finalinde dev mücadele! Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor
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Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı yarın yapılacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

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