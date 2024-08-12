Adeta kabus gibi geçen sezonun ardından teknik direktör değişikliği ve önemli kadro takviyeleri yapan Beşiktaş, Süper Lig'in açılışını da Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 devirdiği kadroyla yaptı. Siyah beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, ligdeki ilk maçında da Süper Kupa'da oynattığı ilk 11'i sahaya sürdü.

Kara Kartal'ın yeni transferleri Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile, Süper Lig'de ilk resmi karşılaşmalarına çıktı. Öte yandan Samsunspor'da Markus Gisdol'ün yerine göreve getirilen Alman teknik adam Thomas Reis ve Beşiktaş'ın Hollandalı hocası Giovanni van Bronckhorst da Süper Lig'deki ilk müsabakalarını oynadı, maçı 27 bin seyirci takip etti.