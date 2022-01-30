Kupa maçına Cengiz Ünder damgası! ''Tehlikeli ama verimsiz''

30 Ocak 2022 Pazar 13:59 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 13:59

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Kupası son 16 turunda Montpellier'i konuk etti. Velodrome Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım, penaltılarla 6-5 galip ayrıldı.

90 dakikası 1-1 sona eren müsabakada Marsilya'nın golü 74. dakikada Arkadiusz Milik'ten gelirken, Montpellier'in golünü 80. dakikada Beni Makouana kaydetti.

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CENGİZ ÜNDER'DEN PENALTI GOLÜ

Penaltı atışlarında ev sahibi takım 5'te 5 isabet sağladı. Marsilya'nın penaltılarını Valentin Rongier, Arkadiusz Milik, Cengiz Ünder, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet gole çevirdi. Montpellier'de ise Mamadou Sakho, Leo Leroy, Sacha Delaye, Joris Chotard fileleri havalandırırken, Mihailo Ristic penaltıyı kaçırdı.

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CENGİZ'E 6,5 PUAN

Marsilya'da Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve son düdüğe kadar sahada kaldı. Takımı adına zaman zaman net pozisyonlar bulan Cengiz, Montpellier kalecisi Dimitry Bertaud'u geçemedi. Fransız basını milli futbolcunun performansı için 10 üzerinden 6,5 puan verdi.

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İşte Fransız basınında Cengiz Ünder için yapılan yorumlar:

"CENGİZ ÜNDER TEHLİKELİ AMA VERİMDEN UZAKTI"

Maxi Foot: "Marsilya'nın kanat oyuncusundan başarılı bir performans. Cengiz Ünder, kaleci Bertaud tarafından bloke edilen şutuyla başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak sonra iyi kapanan bir Montpellier savunmasıyla karşı karşıya kalan Türk futbolcu fark yaratmak için mücadele etti. Önünde oynadığı Marsilya'nın sağ beki Lirola ile doğru ritmi yakalayamadı. 2. yarıda tehlikeli pozisyonlar buldu ama verimden uzaktı. Sonunda penaltı atışlarında gol atarak akşamı iyi bir notla bitirdi. (6,5 puan)"

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"TAKIMI DURDURULDUĞUNDA FARK YARATMAYI BAŞARDI"

Foot Mercato: "Sık sık olduğu gibi Türk Milli futbolcu bu maçta da Marsilya'nın en ön plana çıkan forvet oyuncusuydu. Teknik olarak rahattı, birçok kez topla buluştu ve takımı durdurulduğunda fark yaratmayı başardı. 64, 72 ve hepsinden önemlisi 87. dakikada yakaladığı gol fırsatlarında, bu maçta belirleyici olmasını sağlayacak olan o küçük ekstradan yoksundu. (6,5 puan)"