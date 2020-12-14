İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8803
  • EURO
    9,5718
  • ALTIN
    463.983
  • BIST100
    1382.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kupada 5. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı
Spor

Kupada 5. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları, yarın yapılacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 09:37 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:37
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. turda maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.