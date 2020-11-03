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Spor

Kupada Altınordu - Fethiyespor kapışması

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu, yarın Misli.com 3'üncü temsilcisi Fethiyespor'u ağırlayacak.

DHA03 Kasım 2020 Salı 14:08 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 14:08
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma bölümü ile seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak. Ligde 31 Ekim'de oynaması gereken Bandırmaspor maçı 30 Ekim'de İzmir'i sarsan yıkıcı deprem nedeniyle ertelenen Altınordu'da Fethiyespor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 3 antrenör, 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde pozitif sonuca rastlandı. Karantina altına alınıp tedavilerine başlanan bu isimler maçta görev yapamayacak.

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