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Kupada dokuz gollü maçın galibi Bayern Münih

Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Bayern Münih, kendi sahasında Heidenheim'ı 5-4 mağlup etti ve tur atladı.

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3. tur'da Bayer Leverkusen'i eleyerek sürprize imza atan 2. Bundesliga ekibi Heidenheim, Bayern Münih ile karşılaştığı Almanya Kupası çeyrek final maçında bitime 6 dakika yediği golle turnuvaya veda etti.

Ev sahibi Bayern, 12. dakikada Leon Goretzka ile öne geçerken, Robert Glatzel'in 26 ve Marc Schnatterer'in 39'da attığı gollerle ilk devreye Heidenheim 2-1 galip girdi.

İkinci yarıda vites arttıran Bayern, 53'te Thomas Müller, 56'da Robert Lewandowski ve 65'te Serge Gnabry ile 4-2'i yakalasa da Robert Glatzel'in 74 ve 77'deki golleri ile durum 4-4 oldu.

Maça son noktayı 84'te penaltıdan attığı golle Robert Lewandowski koydu: 5-4

Bayern, Hamburg ve Leipzig'in ardından yarı finale yükselen 3. ekip oldu. Üst tura kalacak son takım Schalke - Werder Bremen maçının galibi olacak.

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