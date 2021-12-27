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Spor

Kupada salı ve çarşamba maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

DHA27 Aralık 2021 Pazartesi 11:53 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:53
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Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker

15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus

18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

ÇARŞAMBA

13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır

15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman

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