Kupada Trabzonspor'un konuğu Ümraniyespor! İşte muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Trabzonspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Bordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karaman'ın son maçta sakatlanan Uğurcan'ın yerine Arda, Novak'ın yerine ise Ibanez'e görev vereceği öğrenildi. Karaman'ın, Toure ile Nwakaeme'yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri'ye forma vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Arda Akbulut - Kamil Ahmet Çörekçi - Hüseyin Türkmen - Hosseini - Ibanez - Yusuf Yazıcı - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Amiri - Ekuban - Rodallega

Ümraniyespor: Burak Öğür - Tarık Tekdal - Merthan Açıl - Yasir Subaşı - Alaaddin Okumuş - Serkan Göksü - Timur Temeltaş - Emircan Altıntaş - Recep Aydın - Vasilogiannis - Atabey Çiçek