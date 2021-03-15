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Spor

Kupada yarı final heyecanı Beşiktaş - Başakşehir maçıyla başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadeleleri yarın Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasıyla başlayacak.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:39
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak.

İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.

Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

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