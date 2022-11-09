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Spor

Kupadaki gol düellosunun galibi Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Bitexen Giresunspor, Ankaraspor'u 3-2 yendi.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Kupadaki gol düellosunun galibi Giresunspor
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Giresunspor, TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup edip bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Recep'in yerden pasında topla buluşan Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bahattin, çektiği şert şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2

60. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip savunmadan seken topa gelişine vuran Savicevic, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2

70. dakikada Giresunspor'da Savicevin'in pasında topla buluşan Sainz, rakip ceza yayından çektiği şutla skora dengeyi getirdi. 2-2

76. dakikada oyuncu değişikliği haklarını kullanan Ankaraspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, takımını 10 kişi bıraktı.

90+3. dakikada Giresunspor'da Savicevic'in uzak mesafeden kaleye çektiği şut, kaleci Bayram'dan sekerek ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Çotanak

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Temel xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Barkın Kara

Giresunspor: Ferhat xx, Sergen xx, Senghor xx, Doğan Can xx (Sainz dk. 56 xx), Oğulcan xx (Kuwas dk. 84 ?), Murat Cem xx (Mejia dk. 65 xx), Savicevic xxx, Kadir xx (Görkem dk. 56 xx), Mert Han xx (Serginho dk. 56 xx), Faruk Can xx

Yedekler: Erkan, Bedirhan, Rahmetullah, Şahin, Perez

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Ankaraspor: Bayram xx, Muharrem xx (Enes dk. 51 xx), Gökhan xx, Fatih xx, Engin xxx (İlhami dk. 63 xx), Recep xx (Erdal dk. 44 xx), Berk xx (Doğukan İnci dk. 63 xx), Doğukan xx, Ali Rıza xx (Mehmet Burak dk. 46 xx), Oğuzhan xx, Bahattin xxx

Yedekler: Burak, Halil İbrahim, Mehmet Tuğrul

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Goller: Engin Bekdemir (dk. 18), Bahattin Köse (dk. 53) (Ankaraspor), Vukan Savicevic (dk. 60 ve 90+3), Borja Sainz (dk. 70) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Doğukan Efe (dk. 89) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ünvan (Giresunspor), İlhami Siraçhan Nas (Ankaraspor)

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