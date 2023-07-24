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Spor

Kura çekildi! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakibi...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar 2. ön eleme turunu geçmesi halinde PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Kura çekildi! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakibi...
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Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELER;

Rakow Czestochowa / Qarabağ FK - Aris Limassol FC / FC BATE Borisov

HSK Zrinjski / SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC

AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

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