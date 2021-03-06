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Spor

Kura çekimi 29 Nisan'da! İşte A Millilerin muhtemel rakipleri

FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Türkiye, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:11
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FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 29 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın kura çekimi, Almanya hükümetinin uyguladığı salgın kısıtlamaları sebebiyle 29 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirilecek. Grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım, çapraz eşleşme ile son 16 turunu tamamlayacak.

Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor.

Diğer torbalar ise şu şekilde:

1. torba: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa

2. torba: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya

4. torba: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan

5. torba: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya

6. torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan

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