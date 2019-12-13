Kura çekimi pazartesi günü
GRUP maçlarının sona erdiği Avrupa Ligi’nde 24 takım son 32 turuna kaldı.
- Star Spor
Avrupa Ligi’nde gruptan çıkan takımlar şunlar: A Grubu: Sevilla, Apoel Nicosia, B Grubu: Malmö, Kopenhag, C Grubu: Basel, Getafe, D Grubu: Sporting Lizbon, LASK Linz, E Grubu: Celtic, CFR Cluj, F Grubu: Arsenal, Eintracht Frankfurt, G Grubu: Porto, Glasgow Rangers, H Grubu: Espanyol, Ludogorets, I Grubu: Gent, Wolfsburg, J Grubu: Başakşehir, Roma, K Grubu: Sporting Braga, Wolverhampton, L Grubu: Manchester United, AZ Alkmaar.
Şampiyonlar Ligi’nde gruparını üçüncü bitiren 8 takımın da katılacağı Avrupa Ligi son 32 turu kuraları 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
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