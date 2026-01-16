İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2822
  • EURO
    50,2874
  • ALTIN
    6413
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kura çekimi tamamlandı! Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Spor

Kura çekimi tamamlandı! Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun kura çekimi tamamlandı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti.

AA16 Ocak 2026 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Kura çekimi tamamlandı! Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Ülkemizi temsil eden Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti.

Samsunspor, seri başı olduğu için eşleşmenin ikinci ayağını kendi seyircisi önünde oynayacak.

İlk maç 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Makedonya'da oynanacak.

Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Samsunspor, 10 puan toplayarak lig aşamasını 12. sırada tamamlamıştı ve play-off aşamasında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.