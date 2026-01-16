UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Ülkemizi temsil eden Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti.

Samsunspor, seri başı olduğu için eşleşmenin ikinci ayağını kendi seyircisi önünde oynayacak.

İlk maç 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Makedonya'da oynanacak.

Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Samsunspor, 10 puan toplayarak lig aşamasını 12. sırada tamamlamıştı ve play-off aşamasında mücadele etme hakkı kazanmıştı.