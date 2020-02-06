'Kural hatası yapıldıysa iki hakeme bu hafta nasıl maç verdiniz?'

06.02.2020 16:49 - Güncelleme: 06.02.2020 16:55

Rıdvan Dilmen ise NTV'de katıldığı programda Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendirdi ve TFF ile MHK'nın kural hatası konusunda kararını verdiği dile getirdi. Nihat Özdemir yangına körükle gitmedim, başkanları biraz daha yumuşatmaya çalıştı. Nihat Bey, şeffaf olmaya çalıştı ama bazı konuları da üstü kapalı geçti. Arkadaşlar da soru sormaya çalıştı.



İKİ KURUM DA KARARINI VERMİŞ BİLE

Gençlerbirliği - Gaziantep ve Göztepe - Beşiktaş maçındaki kural hatası iddiası için bir açıklama yaptı Nihat Özdemir, MHK'dan karar bekliyorum dedi ama bence MHK kararını vermiş, size iletmiş. İki maçta da kural hatası yok. Çünkü o iki maçın da hakemi, bu hafta maçlarda görev aldı.



HAKEMLER KURAL HATASI YAPTIYSA NEDEN BU HAFTA MAÇLARA ATANDILAR

Bu iki hakem kural hatası yapsa, bu hafta maçlara atanmaz. Ben, cevabı vereyim; MHK ve TFF, kural hatası yoktur kararını vermiş ve bu kararlarını da bu haftaki hakem atamaları ile tescilledi. Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan bu hafta atandıkları maçlarda bir kural hatası yaparsa bunun hesabını kim verecek? O zaman ne olacak?



GUSTAVO PFDK'YA SEVK EDİLMELİYDİ

Kurumlar ile ilgili bağımsızdır, iyi insanlar vardır deniyor. Bu hafta Luiz Gustavo'yu neden sevk etmediler! Niyet arıyorsanız bu hafta da Gustavo'yu PFDK'ya sevk etmeleri gerekiyordu. Etmiyorsanız Vedat'ı neye göre sevk ettiniz? Demek ki bir yerde hata var"



SERGEN YALÇIN TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Sergen Yalçın bu kadar sevildiğini bence bilmiyordur, hatta bu kadarını kendisi de beklemiyorduk. Sergen'ın verdiği enerji, taraftarın verdiği enerji Beşiktaş'ı heyecanlandırdı; umarım kalıcı olur, istikrarlı olur. Beşiktaş'ın yüksek enerjiyle oynayacağı için kazanacağını düşünüyorum.



FENERBAHÇE ALANYA MAÇINI KAZANIR

Fenerbahçe son haftalarda çok iyi oynuyor, taraftarın da stadı dolduracağına inanıyorum. Alanyaspor çok iyi durumda, Galatasaray karşısında da gördük ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.



TRABZONSPOR SÜRPRİZE YER VERMEZ

Gençlerbirliği pozitif oynuyor, Trabzonspor ise çok formda ve agresif oynuyorlar. Ankara'da da olsa kazanacaklarını düşünüyorum.



VEDAT VE SÖRLOTH BENZER OYUNCULAR

Vedat ile Sörloth benzer oyuncular, tercih yapmak çok doğru değil. Fenerbahçe sol beksiz oynuyor, aynı şeyleri Trabzonspor ve Sörloth için diyemem. İki futbolcu da çok iyi gelişim gösteriyor. Sezon başındaki Sörloth ile geçen sezonki Vedat arasında gelişim açısından çok ciddi farklılıklar var.



GALATASARAY KASIMPAŞA'YI YENER

Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımaşa biraz daha toparlanmış durumda, Fuat hoca da geldi takımın başına ancak Galatasaray'ın kazanmaya biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum.



EN KRİTİK MAÇ

Sivasspor - Başakşehir maçında Başakşehir biraz daha yakın ama Sivasspor da kazanırsa nasıl kazandı demem.

