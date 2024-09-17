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Spor

Kuralar çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...

AA17 Eylül 2024 Salı 15:49 - Güncelleme:
Kuralar çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takımın yanı sıra Nesine 2. Lig'den 18, Nesine 3. Lig'den ise 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak, galip gelen 32 takım üst tura yükselecek.

Eşleşmeler şöyle oluştu:

Türk Metal 1963-Pazarspor

Bulvarspor-İnegölspor

Kilis Belediyespor-Balıkesirspor

Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947

Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor

Uşakspor-Bursaspor

Muğlaspor-Sarıyer

Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor

Erciyes 38-Orduspor 1967

23 Elazığ FK-Polatlı 1926

Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor

Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor

Altay-Karaman FK

Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK

Giresunspor-Viranşehir Belediyespor

Tuzlaspor-Tire 2021 FK

Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor

Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor

Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK

Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor

Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor

Nazillispor-Somaspor

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol

Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

Adıyaman FK-Afyonspor

Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor

Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969

Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu

Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler

Ergene Velimeşespor-Çankayaspor

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