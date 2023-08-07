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Spor

Kuralar çekildi! Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'a kalmaları halinde muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Kuralar çekildi! Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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