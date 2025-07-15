İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2276
  • EURO
    46,7781
  • ALTIN
    4304.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kuralar çekildi! Voleybol'da rakiplerimiz belli oldu
Spor

Kuralar çekildi! Voleybol'da rakiplerimiz belli oldu

Türkiye'yi 2026 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek Avrupa Kupaları'nda temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.

IHA15 Temmuz 2025 Salı 18:40 - Güncelleme:
Kuralar çekildi! Voleybol'da rakiplerimiz belli oldu
ABONE OL

Türkiye'yi 2026 yılında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenecek Avrupa Kupaları'nda temsil edecek kulüplerin rakipleri belli oldu.

Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu şöyle oluştu:

Kadınlar

CEV Şampiyonlar Ligi

A Grubu: V.Bank, Savino Del Bene Scandicci, CS Volei Alba Blaj, Elemelerden Gelecek Takım (15/16 Galibi)

B Grubu: Fenerbahçe, Grow Budowlani Lodz, Igor Gorgonzola Novara, Elemelerden Gelecek Takım (13/14 Galibi)

C Grubu: Numia Vero Volley Milano, Eczacıbaşı, OK Zeleznicar Lajkovac, Elemelerden Gelecek Takım (11/12 Galibi)

D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano, LKS Commercecon Lodz, Dresdner SC, Zeren Spor

E Grubu: Developres Rzeszow, SSC Palmberg Schwerin, Levallois Paris Saint Cloud, Elemelerden Gelecek Takım (09/10 Galibi)

CEV Kupası

2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Galatasaray - FC Porto

Türk Hava Yolları - Avarca de Menorca

İlk maçlar 25-27 Kasım 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler

CEV Şampiyonlar Ligi

A Grubu: Trentino Itas, Ziraat Bankkart, Tours VB, Elemelerden Gelecek Takım (25/26 Galibi)

B Grubu: Bogdanka LUK Lublin, Galatasaray, Knack Roeselare, Halkbank

C Grubu: Berlin Recycling Volleys, Sir Sicoma Monini Perugia, VK Lvi Praha, Elemelerden Gelecek Takım (27/28 Galibi)

D Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie, SVG Lüneburg, Sporting CB Lisboa, Asseco Resovia Rzeszow

E Grubu: Cucine Lube Civitanova, PGE Projekt Warsawa, Volley Haasrode Leuven, Montpellier HSC VB

CEV Kupası

2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Alanya Belediye - Vojvodina Novi Sad

Fenerbahçe - Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (25/26 Kaybedeni)

İlk maçlar 9-11 Aralık 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

CEV Challenge Kupası

2026 Challenge Kupası 32'li Finaller Turu

Altekma - Sliedrecht Sport / Mjolnir Klasvik eşleşmesinin galibi

  • CEV Voleybol 2026
  • Avrupa Kupaları
  • Türkiye Temsilcileri

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.