Kurtarıcı Diagne sahaya
Gol sıkıntısını Alanya maçında da hisseden Galatasaray’ın yeni transferinin cezası kupada bitecek. Senegalli oyuncu, pazar akşamı Trabzonspor maçında taraftarın önünde ilk maçına çıkacak.
- StarSpor
CİM-BOM’DA gözler Diagne’ye çevrildi. Senegalli golcü, Kasımpaşa’dan kalan cezası nedeniyle Alanya deplasmanında forma giyemezken, Galatasaray hücumda büyük sıkıntı yaşamıştı. Diagne, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak Hatayspor karşılaşmasında da oynamayacak ve cezasını tamamlayacak. Golcü futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez pazar akşamı Türk Telekom Stadı’nda Trabzonspor ile oynanacak zorlu karşılaşmada giyecek. Taraftarın önüne de ilk kez bu karşılaşmada çıkacak olan Diagne’nin Sarı-Kırmızılılar’ın gol sıkıntısını gidermesi bekleniyor.
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