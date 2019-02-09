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Kurtarıcı işbaşında

Galatasaray’ın 10 milyon euroya transfer ettiği Senegalli forvet, cezasını tamamladı ve yarın akşam Türk Telekom’da oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak. Yunan Kostas Mitroglou ise bu kez yedek soyunacak.

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Devre arasında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 10 milyon euroya kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, yarınki Trabzonspor maçıyla sahneye çıkıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Kasımpaşa’da oynarken aldığı 4 maçlık cezayı tamamlayan 27 yaşındaki Senegalli forveti, Türk Telekom’daki karşılaşmada ilk 11’de sahaya sürecek.

DİAGNE’DEN 17 MAÇTA 20 GOL

Kasımpaşa formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Diagne, zorlu karşılaşmayı iple çekerken, geçen hafta Alanya’da 2 puan bırakan Sarı-Kırmızılılar’da kurtarıcı olarak görülüyor. Galatasaray formasını giyeceği ilk maçta golünü atmayı hedefleyen deneyimli futbolcu, oynadığı 17 karşılaşmanın 14’ünde skor üretmeyi başarmıştı.

NAGATOMO DA 11’E DÖNÜYOR

Cim-Bom’da geçen hafta ilk 11’de başlayan yeni transferlerden Kostas Mitroglou ise bu kez yedek soyunacak. Luyindama ise yine 11’de görev yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in Asya Kupası’ndan dönen Nagatomo’ya sol bekte görev vereceği, Japon yıldızın yokluğunda sol bek oynayan Linnes’in ise Mariano’nun sakatlığında sağ bekte görev yapacağı kaydedildi.

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