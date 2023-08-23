Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, bir asır önce destansı bir mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahraman bir ecdadın evlatları olarak Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracak olmanın ve buna şahitlik etmenin heyecanını taşıdıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını şanına ve ruhuna uygun bir şekilde idrak ederken, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güçlü bir başlangıç yapmanın planlarını da yaptıklarını anlatan Tavlı, "Tüm kazanımlarıyla Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakırken, tarihimizden alacağımız derslerin ve tecrübelerin, geleceği inşa etme noktasında bizim için büyük bir hazine olduğunun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nu da bu bağlamda oldukça önemsiyoruz. Bisiklet turu, sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında oluşturacağı köprüyle de ön plana çıkacaktır." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise uluslararası bisiklet yarışmalarının hem Türkiye'nin tanıtımına hem de geçtiği şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'na her türlü desteği verdiklerini belirtti.

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı da federasyon olarak Samsun'dan uzak yetişen gençlere kentin tanıtımını yaptıklarını ve Samsunlu gençleri Türkiye'nin çeşitli noktalarında bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun birincilik kupası basın mensuplarına tanıtıldı. Ardından minik sporcular 50 metrelik parkurda bisiklet yarışı yaptı.

4 etapta 600 kilometre pedal çevrilecek

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek. Tur, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

Bisiklet turunda 4 etapta 100 bisikletçi 600 kilometre pedal çevirecek. Tur kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlik ve geçilen bölgenin tanıtımı yapılacak.