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Spor

Küs oldukları iddia edilmişti! Kerem Aktürkoğlu, Icardi sorusuna cevap verdi

Kişisel sosyal medya hesabından soruları cevaplayan Kerem Aktürkoğlu gündem olacak açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun Icardi ve Barış Alper ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti.

4 Ekim 2024 Cuma 22:27 - Güncelleme:
Küs oldukları iddia edilmişti! Kerem Aktürkoğlu, Icardi sorusuna cevap verdi
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Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, röportaj verdi.

Sakatlık sorularına, "Sakatlığım ciddi değil. Koruma amaçlı oyundan çıktım." cevabını verdi.

Di Maria ile aran nasıl sorusuna, "Benim Arjantinliler ile aram genelde iyi oluyor. Seviyorum Arjantinliler'i. Takımdaki herkesle aram iyi." şeklinde cevap veren Aktürkoğlu, Galatasaray hakkında da konuştu:

'GALATASARAY TARAFTARIYIM'

"Ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki üzülüyorum ama futbolda inişler ve çıkışlar oluyor. Buna biraz anlayış göstermeliyiz. Oradaki insanların üzülmesi daha normal. Takıma destek olmak gerekiyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri atlatabilen çok güçlü bir takımdır. İki maç berabere kalınmış. Düşüşlük bir durum da yok şu anda Galatasaray'da."

Harry Potter sevinci hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tesislerde 'Harry de buradaymış' dediler, Fatih Hoca da 'bir sihrini göremedik' dedi. Ertesi hafta da gözlükle bir fotoğraf paylaşmıştım. Ondan sonra bu sevinci kullanmaya başladım."

Icardi ve Barış Alper ile olan arkadaşlığı hakkında çıkan dedikodulara cevap veren milli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

ICARDI VE BARIŞ ALPER YILMAZ SORULARINA YANIT VERDİ

"Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz. Barış Alper ile küs değiliz. Konuşuyoruz. Hayatın akışı, her zaman herkesle çok çok samimi olup güzel şeyler paylaşmayabilirsin hayatta. Barış çok çok iyi bir oyuncu.'

Türk futbolcular hakkında da konuşan Aktürkoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Türk oyunculara biraz daha destek olun. İnanın en fazla Türk oyuncular istiyor, en fazla onlar bu kulübü sahipleniyor. Yunus, Abdülkerim, Berkan... ne varsa onlarda var. Kötü günde destek vermek büyüklüktür. Tabii ki biz de üzülüyoruz.'

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