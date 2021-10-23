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Spor

Kuşadasıspor: 1 - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 0 (Maç sonucu)

Kuşadasıspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 9. hafta maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 1-0 mağlup etti. Kuşadasıspor'a Beyoğlu Yeniçarşıspor karşısında galibiyeti getiren golü 49. dakikada Murat kaydetti.

23 Ekim 2021 Cumartesi 16:07 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:07
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Kuşadasıspor evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u tek golle geçti: 1-0.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresine hızlı başlayan Kuşadasıpor 49'uncu dakikada Murat'ın golüyle öne geçti.

Galibiyet golünü bulduktan sonra üstünlüğünü korumayı başaran Ege ekibi hanesine 3 puanı yazdırıp 17 puana yükseldi. Beyoğlu ise 11 puanda kaldı.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Kerem Yükünç (xx), Ertan Başdağ (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xx), Mustafa (xxx), Galip (xxx), Semih (xx), Yiğit (xx) (Dk. 76 Ferhat x), Turgut Doğan (xx) (Dk. 68 Emre x), Mehmet (xxx), Hasan (xx), Ali (xxx) (Dk. 90+1 Selahattin), Murat (xxx)

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR: Burak (x) - Emre Çölgeçen (x) (Dk. 63 Metehan x), Ender (xx), Selcan (x), Kubilay (xx), Muhammet (xx) (Dk. 71 Ömer Nergiz x), Onur (x) (Dk. 83 Gökhan), Mertcan (x), Yunus (x) (Dk. 63 Ömer Faruk x), Tolunay (x) (Dk. 62 Ergun x), Yasin (x)

GOL: Dk. 49 Murat (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Hayrullah, Galip (Kuşadasıpor), Burak, Muhammet, Selcan (Beyoğlu Yeni Çarşı)

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