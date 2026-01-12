İSTANBUL 3°C / -1°C
Spor

Kütahyaspor'da İlker Avcıbay ile yollar ayrıldı

Kütahyaspor, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen teknik direktör İlker Avcıbay hakkında veda açıklaması yayımladı. Kütahyaspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Avcıbay ile karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrıldığını kamuoyuna bildirdi.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
Kütahyaspor'da İlker Avcıbay ile yollar ayrıldı
Kütahyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "16 Maç, 41 puan. En çok gol atan, en az gol yiyen, en çok galibiyet alan bir Kütahyaspor'un sezon başından itibaren ekibiyle birlikte kulübümüzün tarihinde ilk kez 8 maç üst üste kazanan ve 14 haftadır yenilmeyerek yepyeni bir rekora da koşar adım giden değerli teknik direktörümüz İlker Avcıbay, Kütahyaspor'umuzun menfaatlerini önde tutarak, PFDK sevki nedeniyle şampiyonluk yolundaki Kütahyaspor'un önünü açma fedakarlığını gösterek, bugün itibariyle en yakın rakibinin 4 puan önünde lider bir Kütahyaspor bırakarak görevinden ayrılmıştır. Camiamızda görev yaptığı sürece gösterdiği eşsiz özveri ve bize yaşattığı büyük sevinçler nedeniyle kendisine tüm şehrimiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun İlker Hoca! Şampiyonluk kutlamalarında buluşmak dileğiyle" ifadeleri yer aldı.

  • Kütahyaspor
  • İlker Avcıbay
  • teknik direktör

