İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5753
  • EURO
    47,054
  • ALTIN
    4338.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kütahyaspor'dan orta sahaya takviye

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Kütahyaspor, Çorum FK'dan Ali Akkuş'u kadrosuna kattı.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 12:48 - Güncelleme:
Kütahyaspor'dan orta sahaya takviye
ABONE OL

Kütahyaspor, 1. Lig ekibi Çorum FK'nın bonservisli oyuncusu Ali Akkuş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu 2. Lig'de play-off oynayan Adana 01 FK'da kiralık geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, artık Kütahyaspor forması giyecek. 1999 Soma doğumlu olan Ali Akkuş, futbola TKİ Tavşanlı Linyitspor'da başladı. Daha sonra Kasımpaşa ve Kahramanmaraşspor'da forma giyen Akkuş, 3 yıl boyunca Somaspor'da görev yaptı ve takımı 2. Lig'e taşıyan kadroda yer aldı. Somaspor'da çıktığı 99 maçın ardından Çorum FK'ya transfer oldu.

Çorum FK ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli orta saha, sonrasında İnegölspor, Kastamonuspor ve Adana 01 FK'da kiralık olarak forma giydi. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Akkuş, yeni sezonda Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek.

Kütahyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ali Akkuş'a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.